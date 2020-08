Coronavirus, Salvini: Non è situazione marzo, più tamponi più contagi

di mbb/abf

Roma, 21 ago. (LaPresse) - "Aumentano i tamponi, aumentano i contagi. Il virus di oggi, lo dice qualunque medico, non è per fortuna il virus di marzo. E le terapie intensive contano solo decine di posti occupati in tutta Italia. Quindi paragonare la situazione di oggi a quella di marzo fa un torto ai morti, al lavoro dei medici e degli infermieri". Così Matteo Salvini, leader della Lega, arrivando al Meeting di Rimini.

