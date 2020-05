Coronavirus, Salvini: Non coinvolgere morti in discussioni politiche

di mad

Milano, 1 mag. (LaPresse) - "Io i morti li lascerei in pace. Non li tirerei mai in ballo in un discorso politico perché sono oltretutto persone morte da sole". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a 'Mattino Cinque', riferendosi all'intervento di Matteo Renzi ieri in Senato.

