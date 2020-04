Coronavirus, Salvini: Non bastano le scuse da Von der Leyen

di mad

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Ursula von der Leyen si è scusata, ma non bastano le scuse, un sorriso e le pacche sulle spalle. Nessuno a Berlino e Bruxelles pensi di mettersi in pari con gli italiani andando al Parlamento europeo a dire 'Scusate se non ci siamo stati'". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa.

