Coronavirus, Salvini: Non avrei nascosto verbali se coscienza pulita

di mad

Milano, 7 set. (LaPresse) - "Il ministro della Salute non ha dato nessuna risposta se non insultare Salvini. Ma ci sono abituato. Io ho fatto solo delle domande, e mi definisce un 'piccolo uomo'. Speranza, non rispondere a Salvini, rispondi ai medici, ai cittadini. Spero che venga a SkyTg24 a dare le risposte che non ha dato. Io, a meno che non avessi la coscienza sporca, non avrei posto il segreto su quei verbali". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a SkyTg24 sulla polemica nata con il ministro Speranza sui verbali del Cts secretati.

