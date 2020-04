Coronavirus, Salvini: No mandato a Conte, se fima Mes porteremo sfiducia

di dab

Roma, 9 apr. (LaPresse) - "Il Parlamento olandese ha votato due volte per dire al governo cosa può o non può fare nelle trattative con Bruxelles. Che piaccia o meno stanno portando avanti quello che il popolo olandese vuole. Noi non abbiamo dato nessun mandato, a nome del popolo italiano, a Conte e Gualtieri: se firmeranno anche mezzo Mes porteremo la sfiducia in questo Parlamento, perché se ne stanno fregando di quello che vogliono gli italiani". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in fase di dichiarazione di voto sulla fiducia in Senato al decreto Cura Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata