Coronavirus, Salvini: No boss fuori, chiudete porte carceri

di lrs

Milano, 22 apr. (LaPresse) - "Sono già a casa dei boss e rischiano di uscire di galere personcine per bene come Bagarella e Santapaola. Per rispetto dei magistrati e dei giornalisti caduti per mano mafiosa e dei cittadini, non ci interessa se è colpa di Bonafede o di Basentini, ma chiudete le porte del carcere per i mafiosi. Se sono rinchiusi al 41 bis, come cacchio fanno a contagiare? È più pericoloso se stanno a casa con i familiari". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa su Facebook. "Alcuni mafiosi sono usciti per un circolare del ministero della Giustizia e ora c'è uno scaricabarile", sottolinea.

