Coronavirus, Salvini: No al Mes, Lega presenta risoluzione

di dab/ntl

Roma, 14 apr. (LaPresse) - “Dalla Lega pronta una risoluzione parlamentare sul Mes, così gli Italiani avranno chiarezza. Sì a straordinari Buoni del Tesoro dell'Orgoglio Italiano, non tassati collocati con garanzia della Be, per lasciare in mani italiane la ricostruzione del nostro Paese. No al Mes, oggi e domani. Da una parte chi vuole per l'Italia un futuro di libertà, prosperità e progresso, un futuro da uomini liberi per i nostri figli. Dall'altra chi insiste con le disastrose politiche di austerità, tagli e precarietà imposte da Berlino e Bruxelles. Non sono in gioco voti o poltrone, c'è in gioco la nostra libertà. Noi sappiamo da che parte stare”. Così il segretario della Lega Matteo Salvini.

