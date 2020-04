Coronavirus, Salvini: Mes dà prestiti a tassi di usura, come andare dallo strozzino

di mrc/scp

Torino, 14 apr. (LaPresse) - "Il Mes concede dei prestiti a tassi di usura, come quando vai dallo strozzino, ti do dei soldi adesso ma poi vengo a suonare alla porta dei tuoi figli". Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, a Telelombardia. "Sono 140 i miliardi dati dall'Italia dal 1979 a oggi all'Europa. Tra quello che ci torna indietro e quello che gli italiani hanno pagato ballano 140 miliardi in più. Non vogliamo i soldi dei tedeschi e dei francesi. Ci basterebbe usare i soldi che gli italiani hanno mandato all'Europa", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata