Coronavirus, Salvini: Limitazioni a over 70, non rinchiudere intero Paese

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Invece di punire, rinchiudere, perseguire 60 milioni di italiani si intervenga sui soggetti più a rischio", cioè gli anziani, chi ha altre malattie e i più fragili perché è "troppo facile lavarsi la coscienza cercando dei colpevoli che nulla centrano". Sarebbe invece necessario "tutelare semmai chiedendo controlli e limitazioni per il loro bene e interesse ai soggetti più fragili, a coloro che hanno più di 70 anni che non possono uscire di casa per fare il tampone, a cui la spesa e le medicine vanno portate a casa senza rinchiudere in casa un intero popolo. Sarebbe un massacro". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram.

