Coronavirus, Salvini: Impossibile dichiarare stato emergenza senza emergenza

di npf/abf

Roma, 28 lug. (LaPresse) - "Si può prorogare lo stato d'emergenza? La risposta è negativa e lo è per un motivo chiaro. La situazione non esiste. Se non c'è un'emergenza non si può dichiarare uno stato di emergenza". Lo ha detto Matteo Salvini intervenendo in Senato in sede di dichiarazioni di voto dopo le comunicazioni del premier Giuseppe Conte. "'La dichiarazione di uno stato d'emetgenza in questa situazione è inopportuna e illegittima ed è bene tornare a una ordinata normalità', firmato il professor Cassese", ha aggiunto. "Si fa bocciare in diritto costituzionale dal professo Cassese".

