Coronavirus, Salvini: Immigrati in fuga e sbarchi, Italia in pericolo

di abf

Roma, 26 lug. (LaPresse) - "Cento immigrati in fuga da una struttura di accoglienza a Caltanissetta: sbarchi senza sosta, raffica di clandestini col Covid-19, allontanamenti di finti profughi. Il governo minaccia lo stato di emergenza per tappare in casa gli italiani ma spalanca i porti e non controlla i clandestini. Quasi tutti i giornali e i telegiornali nascondono la verità ai cittadini: Conte-Lamorgese-Pd-5Stelle mettono in pericolo l'Italia”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini.

