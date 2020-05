Coronavirus, Salvini: Il 2 giugno in 100 piazze italiane col tricolore

di lrs

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Il 2 giugno in tutta Italia. Visto che avete risposto in tantissimi, e visto che per scelta del governo non ci si potrà ancora spostare fra Regioni diverse, il 2 giugno saremo presenti col Tricolore in 100 piazze italiane, per raccogliere idee e dare voce alle famiglie e ai lavoratori dimenticati". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, su Facebook. Un'iniziativa "in sicurezza" che si terrà "non solo a Roma" e "senza simboli di partito", aggiunge su Twitter.

