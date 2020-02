Coronavirus, Salvini: Governo Conte adeguato? Risposta mondo negativa

di dab

Roma, 27 feb. (LaPresse) - "Il governo Conte è adeguato ad affrontare l'emergenza? Mi sembra chiaro ed evidente che la risposta del mondo sia negativa". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook dall'aeroporto di Fiumicino. "Non è possibile che, per colpa di qualcuno inadatto, ci sia un Paese in ginocchio", aggiunge.

