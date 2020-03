Coronavirus, Salvini: Fontana lotta come leone per 'miracolo italiano'

di dab

Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Un abbraccio al governatore Attilio Fontana, che sta lottando come un leone per realizzare un vero 'miracolo italiano', con un ospedale da 500 posti letto". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata