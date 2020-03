Coronavirus, Salvini: Domani riunione centrodestra per proposta comune

di lcl

Milano, 4 mar. (LaPresse) - "Domani ci vedremo per ragionare insieme compattamente come centrodestra e come opposizione per offrire proposte idee e soluzioni", relative all'emergenza coronavirus. Così Matteo Salvini in diretta su Facebook.

"Non lo facciamo per chiedere posti e per far polemica ma per costruire e ricostruire" e le risorse devono essere impiegati "senza vincoli e vincoletti".

