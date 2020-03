Coronavirus, Salvini: Da stasera Lega risponde via cellulare o mail a cittadini

di dab

Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Da stasera sarà attivo un servizio telefonico e via mail, gratuito, della Lega per dare una risposta a tutte le domande relative alle questioni economiche, di lavoro, per aziende, famiglie, partite Iva". Così il segretario del Carroccio, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

