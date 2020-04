Coronavirus, Salvini: Covid tax? Qualcuno non conosce mondo del lavoro

di ect

Milano, 12 apr. (LaPresse) - "Se qualcuno pensa di far da solo a suon di nuove tasse.. Tassa patrimoniale? La Covid Tax? C'è qualcuno che nella vita vera non ha mai messo piede e non conosce il mondo del lavoro". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, in un video su Facebook.

