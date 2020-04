Coronavirus, Salvini: Collaborare non è attaccarmi in tv

di scp

Torino, 14 apr. (LaPresse) - "Collaborare non è andare in tv a dire che il problema dell'Italia, dell'Europa e del mondo è Salvini". Così il leader della Lega Matteo Salvini a 'Coffee break' su La7 a proposito dei rapporti con il premier Conte e il governo. "Per ragionare bisogna essere in due", ha aggiunto, "noi vogliamo collaborare", "ma se su 204 emendamenti al Cura Italia me ne accolgono una...". "Da Conte ci siamo andati già tre volte", ha rimarcato.

