Coronavirus, Salvini: Chiusure insensate, Dpcm servirà zero per salvare vite

di lrs

Milano, 25 ott. (LaPresse) - "Il decreto è ingiustamente punitivo nei confronti di migliaia di lavoratori. Queste chiusure sono assolutamente inutili e insensate. Veramente Conte pensa che chiudendo un ristorante alle 6 di sera, una palestra e un cinema salvi delle vite? La salute è una priorità, ma voglio vedere la chiusura di bar, ristoranti, palestre e cinema quante vite salveranno e quanto conterranno il contagio. Per me zero. Dobbiamo imparare a convivere con questo maledettissimo virus, l'unica cosa che non è cambiata da febbraio sono le dirette tv di Conte". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Instagram. "Oggi tocca a chi gestisce una palestra, un cinema e un teatro, domani Conte va in tv e chiude i negozi di articoli per bambini, di mobili o i meccanici. Pianificazione, non si fa così", ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata