Coronavirus, Salvini: Chapeau a Berlusconi per i 10 mln donati

di dab

Roma, 17 mar. (LaPresse) - "Anche dalla Lega stiamo donando per l'emergenza, senza darne troppa pubblicità. Leggo che dai privati ci sono molti aiuti, Silvio Berlusconi ha donato 10 milioni: Chapeau. Grazie a nome di chi verrà curato. Noi ovviamente non arriviamo a queste cifre". Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, in una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata