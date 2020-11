Coronavirus, Salvini: Bisogna convivere con virus, Governo non improvvisi

di lca

Milano, 1 nov. (LaPresse) - "Con questo virus bisogna convivere, non si può tornare ad aprire e chiudere, ci vuole un Governo che pianifichi. Non si può improvvisare di settimana in settimana, di decreto in decreto". Così il leader della Lega Matteo Salvini in un video su Instagram

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata