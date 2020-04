Coronavirus, Salvini: Arriviamo a 1° maggio con milioni italiani senza soldi

di lrs

Milano, 29 apr. (LaPresse) - "Siamo qui a nome di milioni di italiani che aspettano dal governo risposte certe su come uscire finalmente in sicurezza, sulla cassa integrazione, sui soldi (veri) alle famiglie e alle imprese, sui troppi mafiosi usciti di galera. Come si fa ad arrivare alla 'festa dei lavoratori' con milioni di italiani senza soldi né certezze?". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, dall'Aula del Senato.

