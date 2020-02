Coronavirus, Salvini apre a governo unità nazionale. Senza Conte

Matteo Salvini apre al governo di unità nazionale, per gestire l'emergenza coronavirus. "La Lega c'è, purché Conte vada a casa", dice il leader del Carroccio, ricevuto questa mattina al Quirinale da Sergio Mattarella. "Prima si vota meglio è, con Conte il Paese affonda. L'importante è non stare fermi. A veder affondare l'Italia non ci sto, penso che 10 miliardi messi in mano a questo governo non servano perché è pregiudizialmente ostile alla crescita. la Lega c'è per accompagnare il paese al voto e fuori dal pantano".

Per il Pd, però, non se ne parla. "Nessuna alleanza con i leghisti", chiarisce subito il numero due Dem Andrea Orlando. No anche da Leu, mentre i Cinque Stelle accusano l'ex alleato di cinismo.

Per il presidente del Consiglio Conte, infine, il governo "è già unito"

