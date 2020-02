Coronavirus, Salvini a maggioranza: Lega disposta sedersi a tavolo

di egr

Roma, 24 feb. (LaPresse) - "È surreale che governo, Pd e 5 Stelle stiano facendo il braccio di ferro sulle intercettazioni nell'aula della Camera. Il governo ritiri il decreto e il Parlamento si occupi di cose serie: siamo nel pieno di un'emergenza sanitaria ed economica, noi siamo disponibili a sederci a un tavolo per trovare soluzioni. Per quanto ci riguarda stiamo già ascoltando tutte le categorie produttive per capire difficoltà e criticità". Lo annuncia il leader della Lega Matteo Salvini su Twitter.

