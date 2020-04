Coronavirus, Sala: Trivulzio? Collaboriamo ma sanità è della Regione

di lrs

Milano, 8 apr. (LaPresse) - Sulla vicenda del Pio Albergo Trivulzio "collaboriamo con la Regione: è necessario fare luce sulla situazione. Ma permettetemi di ripartire da un concetto fondamentale. Però, sia chiaro che la sanità è di responsabilità della Regione. Se facciamo confusione su questo punto, mettiamo i cittadini non in condizione di capire". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in un video su Facebook.

