Coronavirus, Sala: Ristori rapidi, apprezzo parole e proposte Conte

di lrs

Milano, 26 ott. (LaPresse) - "Non ho mai fatto mancare le mie critiche all'esecutivo. Ma, posto che nessuno ha il manuale già pronto, a me pare che il Governo stia cercando di mediare le necessità del sistema e quello dei territori. Certo, è molto duro risentire quel clima da lockdown che inevitabilmente tornerà a spegnere il Paese soprattutto nelle sue attività economiche più di servizio. È necessario ristorare velocemente quelle categorie che, in particolare, soffriranno per le limitazioni alla loro attività lavorativa. Su questo punto apprezzo le parole del presidente Conte e le sue proposte, che vanno da bonifici sui conti correnti degli interessati già a novembre allo stop alle rate Imu". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in Consiglio comunale.

