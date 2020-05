Coronavirus, Sala: Non ci dicano il giorno prima se possiamo lasciare regione

di mad

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Dal 3 giugno, anche noi potremo lasciare la nostra regione? Ne abbiamo necessità e voglia, per andare a trovare un parente, per andare al mare o in montagna. Stiamo facendo bene i nostri compiti a casa, e ad esempio la mia ordinanza di ieri va in questa direzione: cercare di contenere la potenziale diffusione del Covid. Quello che il governo deciderà, noi lo applicheremo, sia chiaro. Però chiedo al governo, in particolare l'ho chiesto ieri al ministro Boccia, un paio di cose. La prima: che non ce lo dicano il giorno prima. Ma la seconda è quella che mi interessa di più: capire in base a che parametri verrà presa questa decisione. Essere informati. Considereranno l'R0, il numero di tamponi fatti, il numero di persone in terapia intensiva? Io credo che sia giusto dare queste informazioni. Sarebbe anche carino che ce lo dicessero. In questa situazione credo che l'essere partecipi di quello che succede sia fondamentale". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, nel consueto videomessaggio ai cittadini.

