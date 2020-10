Coronavirus, Sala: Lockdown a Milano? Ora no, 10-15 giorni per decidere

di mad

Milano, 27 ott. (LaPresse) - "Non mi hanno consultato, ma non credo che sia così, nel rispetto di Ricciardi". Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, rispondendo a una domanda di Milena Gabanelli a 'Dataroom' su Corriere.it. La giornalista ha chiesto un commento all'ipotesi di Walter Ricciardi di un nuovo lockdown. "Ho appena ricevuto un sms di un virologo di cui io mi fido molto - ha detto Sala - che dice che ieri c'erano circa 80 pazienti intubati a Milano e 201 in Lombardia. Ricordiamo i numeri di aprile, 1.500-1.700. La conclusione è che anche nella peggiore delle ipotesi avremmo 10-15 giorni per decidere un eventuale lockdown. Il problema ora è la media intensità di cura, che intasa gli ospedali. Il tema è la massa enorme dei ricoveri. Ma da questo punto di vista io non credo che sia un problema irrisolvibile, né soprattutto che ci debba portare a un lockdown generale adesso".

