Coronavirus, Sala: Da Regione solo 120mila mascherine, le diamo a medici

di ect

Milano, 7 apr. (LaPresse) - "A Milano oggi saranno distribuite 120mila mascherine ai medici di base, ovvero 120 a medico". Lo annuncia in un video messaggio sul suo profilo Facebook il sindaco di Milano, Beppe Sala. "La Regione ha distribuito il suo stock di 3 milioni di mascherine ai Comuni lombardi - spiega il primo cittadino -. A Milano ne ha date 120mila, onestamente meno in proporzione al numero di abitanti e quante ce ne spetterebbero, ma ne stiamo acquisendo altre in giro per il mondo. E' chiaro che il mio obiettivo è darle a tutti. Queste prima 120mila le diamo ai medici di base e ai loro pazienti. I medici di base sono circa mille, quindi 120 a medico. Le portiamo oggi con la polizia locale e i medici sapranno chi ha bisogno e a chi darle".

