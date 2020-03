Coronavirus, riunione D'Incà con capigruppo maggioranza alle 18 su decreto

di dab

Roma, 23 mar. (LaPresse) - A quanto si apprende, è in programma per questo pomeriggio, alle ore 18, una riunione in videoconferenza tra il ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, e i capigruppo delle forze di maggioranza per stabilire il percorso del decreto 'Cura Italia'. All'appuntamento parteciperanno anche il presidente della commissione Finanze del Senato, Daniele Pesco, oltre ai vice ministri dell'Economia, Antonio Misiani e Laura Castelli, e la sottosegretaria al Mef, Maria Cecilia Guerra.

