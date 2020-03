Coronavirus, Renzi: Riapire distinguendo per zone e fasce di età

di abf

Roma, 30 mar. (LaPresse) - "Nei prossimi mesi dovremo convivere con il coronavirus, serve un piano articolato per ripartire e non morire di fame. Tutti vogliamo uscire di casa e dobbiamo farlo in maniera intelligente: dobbiamo farlo subito, magari distinguendo per fasce di età e per zone". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi, a 'Stasera Italia' su Rete4.

