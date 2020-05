Coronavirus, Renzi: Ok Conte su ascolto proposta Iv, ora votarla

di lrs

Milano, 7 mag. (LaPresse) - "Oggi c'è una cosa su cui sono contento. Il presidente del Consiglio ha detto: siamo pronti ad ascoltare la proposta di Italia viva. Basterebbe portarla in Cdm e votarla. Non è mica la soluzione, 100 miliardi per i cantieri non risolvono, ma c'è la possibilità di mettere in circolo il denaro". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a 'Dritto e rovescio' su Rete4. "Io mi gioco tutto come Italia viva: ci sono 120 miliardi di euro che possono essere messi al servizio dell'economia italiana nelle infrastrutture e nei cantieri. Meglio darli alle aziende per sistemare scuole, strade, fogne e ferrovie. Bisogna che lo facciano, bisogna passare dalle parole ai fatti", ha aggiunto.

