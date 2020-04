Coronavirus, Renzi: No aperture regionalizzate, regole chiare e ripartiamo

di scp

Torino, 21 apr. (LaPresse) - Aperture differenziate nelle regioni? "Secondo me no". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Il contagio zero arriverà solo con il vaccino", rimarca, "siccome dobbiamo convivere con il virus un anno, diamo delle regole chiare, se le rispetti riapri, se non le rispetti non riapri". "Non serve alluvionare la gente con queste statistiche" sui contagi zero nelle regioni, "ripartiamo", aggiunge.

