Coronavirus, Renzi: Conte non stia dietro a Di Battista e 5 sovranisti in M5S

di scp

Torino, 21 apr. (LaPresse) - "Conte non stia dietro ai 5 sovranisti rimasti nei 5 Stelle". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi a 'Circo Massimo' su Radio Capital. "Dico al presidente del Consiglio che fa bene giovedì a combattere la sua battaglia in Ue, ma non si preoccupi delle dichiarazioni di un Di Battista o un sovranista a caso, perchè quello avuto dall'Europa è già un grande successo", aggiunge, citando il programma della Bce, "abbiamo interventi sulla disoccupazione, "abbiamo la sospensione del patto di stabilità", "abbiamo gli interventi della Bei", "abbiamo il Mes, è chiaro che è un prestito, possiamo chiedere prestiti a ottime condizioni che possono andare alla sanità", "il recovery fund, che secondo me passerà".

