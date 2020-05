Coronavirus, Renzi: Bene scuse Conte, passo in avanti significativo

"Abbiamo subito polemiche per l'intervento in Senato e le interviste di questi giorni ma in realtà vedo qualche passo in avanti significativo. Ieri il Presidente Conte si è scusato per i ritardi sulla liquidità e sugli aiuti economici: non cercavamo polemiche noi, dunque, ma sottolineavamo un problema vero. Bene le scuse del premier, avanti!". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Facebook.

"E speriamo - aggiunge l'ex premier - che il decreto sia pronto presto con i soldi a fondo perduto per le imprese, gli ammortizzatori sociali, lo slittamento delle tasse. Se sono rose fioriranno, speriamo che ci diano ascolto. Ottima anche la notizia delle dimissioni del capo dell'amministrazione penitenziaria, che Italia Viva chiedeva da settimane dopo lo scandalo dei morti in carcere e dei boss rimandati a casa. E bene l'impegno a cambiare sui Dpcm: non può essere un premier, e neanche un poliziotto, a decidere se l'amicizia è vera o falsa, se il fidanzamento è stabile o saltuario. Piccoli passi in avanti, insomma".

Anche però la precisazione di Renzi: "Noi di Italia Viva insisteremo a fare proposte, non polemiche. Se si sceglie la strada della politica, noi ci siamo. Se si sceglie la strada del populismo, faranno a meno di noi". Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Facebook.

