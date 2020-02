Coronavirus: Regione Sicilia smentisce notizie su nuovi contagi

di dab

Roma, 26 feb. (LaPresse) - La presidenza della Regione Siciliana smentisce le notizie che stanno circolando in queste ore, in alcune chat, sulla presenza nell'Isola di ulteriori due contagiati dal coronavirus in provincia di Siracusa. Con l'occasione si ricorda che le decisioni e le misure adottate dal governo regionale vengono comunicate esclusivamente attraverso i canali e le fonti ufficiali, alle quali si prega di far riferimento. Dell'accaduto verranno informate le autorità competenti.

