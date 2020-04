Coronavirus, Regione Lombardia: Domani alle 10 incontro su riaperture

di lrs

Milano, 16 apr. (LaPresse) - "Domani mattina, alle ore 10, Regione Lombardia incontrerà le categorie produttive, i sindacati e le 14 università lombarde per ipotizzare calendario e modalità delle riaperture". Lo comunica Palazzo Lombardia in una nota. "Si tratta - si legge - degli 'Stati generali del Patto per lo sviluppo'. Tra le ipotesi, orari di apertura scaglionati, settimana lavorativa spalmata su sette giorni e controlli anti-affollamento sui mezzi pubblici".

