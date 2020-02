Coronavirus, Raggi: Sanificazione straordinaria bus e metro a Roma

di alm/dab

Roma, 24 feb. (LaPresse) - "Procederemo alla sanificazione straordinaria dei mezzi pubblici, il cui iter è stato già avviato". Così la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine della riunione in prefettura alla quale ha partecipato anche il presidente della Regione Nicola Zingaretti, l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato e i prefetti del Lazio. "In questo momento data l'assenza di casi autoctoni nel Lazio, dobbiamo intervenire su prevenzione", aggiunge, sottolineando che, insieme alla Regione, il Comune lavorerà per una migliore informazione e educazione all'igiene.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata