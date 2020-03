Coronavirus, Raggi: Da oggi al via blocchi stradali a Roma

di dab

Roma, 16 mar. (LaPresse) - "Se c'è qualcuno che va in strada senza un motivo necessario mette a rischio gli altri e vanifica gli sforzi di chi rimane in casa: non sono stupidi, stanno rispettando una prescrizione che ci dà il governo. A Codogno come a Wuhuan abbiamo visto come sono riusciti a uscire dall'incubo in questo modo". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una diretta Facebook. "Rinforzeremo i controlli e stiamo facendo multe, purtroppo - aggiunge -. Da oggi sono partiti anche i blocchi stradali, da parte della polizia locale, perché dobbiamo capire che bloccare il contagio dipende da noi".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata