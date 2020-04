Coronavirus, quasi 1,3mln domande moratorie su prestiti

di dab

Roma, 25 apr. (LaPresse) - "Quasi 1,3 milioni di domande o comunicazioni relative alle moratorie sui prestiti". È quanto emerge dalle rilevazioni effettuate dalla task force costituita da Mef, ministero dello Sviluppo economico, Banca d'Italia, Associazione bancaria italiana, Mediocredito Centrale e Sace per promuovere l'attuazione delle 1 misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all'emergenza Covid-19.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata