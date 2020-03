Coronavirus, quarta vittima nelle Marche

di dab

Roma, 4 mar. (LaPresse) - Nel pomeriggio di oggi è deceduto a Marche Nord il quarto paziente affetto da Coronavirus. E' un uomo di settantacinque anni con patologie pregresse. 13 i tamponi risultati positivi oggi: 7 nella provincia di Pesaro Urbino, 4 in provincia di Ancona, 2 in provincia di Fermo. Oggi la Regione Marche ha aperto un canale Telegram ufficiale per fornire ai cittadini informazioni certificate in tempo reale, visto che, soprattutto sui social, continuano a moltiplicarsi le fake news.

