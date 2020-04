Coronavirus, Province a governo: Piano investimenti da 2 mld per cantieri

di dab

Roma, 26 apr. (LaPresse) - Quanto alla ripresa economica, le Province italiane chiedono alla cabina di regia sulla fase 2 dell'emergenza coronavirus, in programma questo pomeriggio, risorse per un Piano di investimenti di 2 miliardi su strade, ponti, gallerie e scuole superiori “con cantieri da aprire anche subito - specifica il presidente dell'Upi, Michele de Pascale - quando le condizioni di sicurezza siano garantite. Per sostenere questo piano serve una grande operazione di semplificazione delle norme per gli appalti e i contratti pubblici, per potere fare partire gli investimenti con la massima rapidità, sempre tendendo insieme legalità e velocità. C'è poi il nodo della ripresa della mobilità, sia pubblica che privata - conclude de Pascale che propone: “Se la riapertura solo nell'ambito comunale può essere un limite per chi abita nei piccolissimi comuni, e la mobilità regionale appare ancora prematura, possiamo iniziare dalla mobilità nelle Province. L'area territoriale delle Province italiane è più o meno omogenea in tutto il Paese e può essere un utile banco di prova”. Insieme a de Pascale, in rappresentanza dell'Upi interverranno alla cabina di regia il vice presidente vicario Upi, Stefano Marcon, e il presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese.

