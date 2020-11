Coronavirus, Provenzano: Zuccatelli nuovo commissario Sanità Calabria

Milano, 7 nov. (LaPresse) - "In CdM abbiamo appena nominato il nuovo commissario alla sanità in Calabria. È il dott. Giuseppe Zuccatelli, persona di grande competenza e capacità operativa. Avrà tutto il sostegno per l'emergenza e oltre, dando pari dignità ai cittadini, recuperando ritardi e diritti perduti", Lo scrive su Twitter il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Peppe Provenzano.

