Coronavirus, prima riunione Piano Infanzia: a giugno indicazioni centri estivi

di dab

Roma, 28 apr. (LaPresse) - Si è tenuta questa mattina in videoconferenza la riunione, convocata dalla Ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, per discutere il piano infanzia in vista della fase 2. All'incontro hanno partecipato i Ministri Lucia Azzolina, Nunzia Catalfo e Vincenzo Spadafora, la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, la vice presidente della Regione Emilia-Romagna Elly Schlein, il presidente dell'Upi, Michele de Pascale, il presidente dell'Anci, Antonio De Caro, il sindaco di Firenze e referente città metropolitane, Dario Nardella, e il Presidente della Società Italiana di Pediatria, Alberto Villani. Nella riunione si è lavorato all'ipotesi di due protocolli e di linee guida da sottoporre al Presidente del Consiglio e al Comitato tecnico scientifico, in modo che già dal prossimo 4 maggio si possa, in collaborazione con gli enti locali, offrire alle famiglie un piano di attività educative per bambini e ragazzi e al tempo stesso sostenere i genitori nella ripresa dell'attività lavorativa. Un primo protocollo dovrebbe permettere da maggio la possibilità di attività in spazi aperti e accessibili a piccoli gruppi contingentati. In valutazione anche l'ipotesi di maggiori risorse agli enti locali e alle famiglie per i servizi educativi. Il documento successivo dovrebbe invece prevedere indicazioni applicabili dal mese di giugno in riferimento all'attività di centri estivi, in collaborazione con il mondo sportivo, il terzo settore, gli enti locali, che saranno protagonisti della ripresa e di una doverosa risposta di prossimità ai bisogni delle famiglie. A tal fine saranno rese disponibili dal Ministero della Famiglia risorse aggiuntive, che potranno eventualmente essere incrementate. Le misure saranno messe in campo anche con un confronto serrato con gli esperti del comitato tecnico scientifico.

