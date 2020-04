Coronavirus, Pisano: Relazione su app a ore, Conte farà valutazioni

di abf

Roma, 8 apr. (LaPresse) - "Gli esperti hanno analizzato le applicazioni pervenute producendo due relazioni tecniche una sulla privacy e una sull'analisi tecnologica delle soluzioni. Conto di ricevere nelle prossime ore la relazione finale della task force che sarà mia cura inoltrare al Presidente Conte e agli altri membri del Governo per le valutazioni e decisioni di competenza, unitamente alle osservazioni che abbiamo ricevuto dal Garante privacy e dall'Agcom". Così la ministra dell'Innovazione, Paola Pisano, in audizione in commissione Trasporti alla Camera.

