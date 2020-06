Coronavirus, Pisano: App Immuni scaricata da 1 milione di utenti

di ect

Milano, 3 giu. (LaPresse) - Il download dell'app Immuni "è stato eseguito da circa un milione di utenti. Il 2 giugno è risultata la prima applicazione scaricata in Italia". Così la ministra per l'Innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, in audizione in videoconferenza davanti alla commissione Trasporti della Camera.

