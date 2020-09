Coronavirus, Perilli: Due senatori M5S positivi, controlli al gruppo

Roma, 30 set. (LaPresse) - "Due senatori del gruppo MoVimento 5 Stelle sono risultati positivi al Covid 19 e subito dopo aver appreso l'esito del tampone si sono messi in isolamento domiciliare. I senatori M5S che sono entrati in stretto contatto con i due colleghi in queste ore si stanno sottoponendo al tampone e tutto il gruppo parlamentare sta adottando le necessarie misure previste dai protocolli, così come abbiamo sempre fatto fin dall'inizio della pandemia da Coronavirus". Così in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Gianluca Perilli.

