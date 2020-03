Coronavirus, Pd: Da Von der Leyen ci aspettiamo più equilibrio

di dab

Roma, 28 mar. (LaPresse) - "Dalla presidente della Commissione Von der Leyen ci aspettiamo maggiore equilibrio in una fase di discussione ancora aperta sugli strumenti da utilizzare per contrastare gli effetti drammatici di una pandemia mondiale. Certamente le sue parole sbagliate vanno nella direzione contraria ad una soluzione positiva per il futuro dell'Unione e per quello dei cittadini". Così in una nota il deputato e responsabile Esteri della segreteria Pd Emanuele Fiano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata