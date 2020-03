Coronavirus, Pd contro Protezione civile: Borrelli non alimenti polemiche

di npf

Roma, 24 mar. (LaPresse) - "In emergenza chi è a capo della catena di comando deve fare e parlare il meno possibile. E quando lo fa non agitare polemiche e gettare ombre su chi c'era prima di lui o fare il mestiere di altri. Si continui a lavorare sodo tutti insieme per combattere il #coronavirus. #Borrelli". Lo scrive su Twitter Stefano Vaccari, responsabile Organizzazione del Pd.

