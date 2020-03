Coronavirus, Patuanelli: Sforamento nell'ordine dei 10 mld

di scp

Milano, 10 mar. (LaPresse) - L'ordine di idee per lo sforamento per far fronte all'emergenza coronavirus è di 10 miliardi. Così il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli a 'Circo Massimo' su Radio Capital.

